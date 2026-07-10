Il presidente degli Stati Uniti ha affermato di aver lasciato istruzioni nel caso in cui l’Iran tentasse di ucciderlo, minacciando che ci sarebbero conseguenze severe. La dichiarazione è stata rilasciata al New York Post, senza specificare le azioni previste. Non sono stati forniti dettagli sulle misure o sui piani di risposta in caso di attacco. La comunicazione si inserisce in un contesto di tensione tra gli Stati Uniti e l’Iran.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato al New York post di aver "lasciato istruzioni" nel caso in cui l'Iran riuscisse a portare a termine i propri complotti per assassinarlo - e che ne pagheranno le conseguenze. "Sono sulla loro lista da molto tempo- ha detto-. È questa la realtà con cui abbiamo a che fare. L'unica cosa è che ho lasciato istruzioni: se dovesse succedere qualcosa, bisogna letteralmente bombardarli con una potenza che non hanno mai visto prima". Interrogato sulle recenti notizie secondo cui Israele avrebbe segnalato questa settimana informazioni su un complotto per eliminare il presidente degli Stati Uniti, Trump ha spiegato che "No, Israele non ha tirato fuori nulla. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - "Se mi uccidono bombardate con potenza mai vista". Trump lascia le istruzioni

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