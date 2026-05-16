Donald Trump ha inviato una lettera privata al suo vice, Vance, in cui si riferisce a una possibile minaccia di morte. La comunicazione include una frase che allude a un'ipotetica situazione di violenza contro di lui. Nel frattempo, il noto opinionista di destra Joe Rogan ha commentato pubblicamente l'argomento, senza tuttavia entrare nei dettagli del contenuto della lettera o delle circostanze che la circondano. La vicenda si inserisce in un quadro di tensione politica e di discussione pubblica sulle minacce rivolte al presidente uscente.

Donald Trump avrebbe lasciato una lettera segreta nello Studio Ovale indirizzata al vicepresidente J.D. Vance. Il documento conterrebbe istruzioni su cosa fare in caso di morte o incapacità del presidente degli Stati Uniti. Nel frattempo è emersa anche una sorta di profezia di Joe Rogan, noto podcaster e opinionista di destra, secondo cui Trumpo sarebbe nel mirino delle grandi compagnie petrolifere: “Lo faranno fuori”. La lettera segreta di Trump a Vance Chi ha svelato la lettera Perché la lettera è indirizzata a Vance La profezia sulla morte di Trump La lettera segreta di Trump a Vance Il cassetto della scrivania dello Studio Ovale tradizionalmente contiene un messaggio di auguri che il presidente uscente lascia al suo successore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donald Trump e la lettera a Vance su "cosa fare se mi uccidono", la profezia sull'omicidio del presidente Usa

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BREAKING: Trump Leaves JD Vance Instructions For After His Death

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