Lunedì 25 maggio si è svolto a Pisa un evento dedicato all’educazione finanziaria, coinvolgendo scuole e istituzioni. La manifestazione si è tenuta nell’Aula Magna di un liceo classico e ha visto la partecipazione di studenti e rappresentanti di enti pubblici. L’obiettivo era promuovere l’insegnamento delle competenze finanziarie nelle scuole. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio per sensibilizzare sui temi economici tra i giovani.

Pisa, 29 maggio 2026 – Si è tenuta lunedì 25 maggio a Pisa, nell’Aula Magna del Liceo Classico ‘Galilei’, la presentazione del progetto nazionale “Educare a. contare”, promosso dal Soroptimist International d’Italia in collaborazione con la Consob, con una partecipazione significativa di dirigenti scolastici e docenti degli istituti comprensivi e delle scuole superiori del territorio. L’iniziativa ha illustrato gli strumenti operativi e i percorsi didattici gratuiti pensati per integrare l’educazione finanziaria all’interno dell’Educazione civica, in attuazione della Legge Capitali del 5 marzo 2024 e delle Linee guida ministeriali, che includono tra gli obiettivi formativi il diritto al risparmio, all’investimento e alla pianificazione previdenziale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Educare a… contare”: scuole e istituzioni unite per l’educazione finanziaria

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