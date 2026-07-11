Sabato 11 luglio 2026, sono state trovate scritte offensive realizzate con vernice rossa davanti al municipio. L’autore delle scritte è stato identificato. L’intervento è avvenuto in un’area pubblica, con parole di natura offensiva tracciate sull’asfalto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto e individuare chi ha realizzato le scritte. Le autorità non hanno ancora rilasciato ulteriori dettagli sull’identità dell’autore o sul motivo delle scritte.

Fano (Pesaro e Urbino) sabato 11 luglio 2026 - Vernice rossa sull’asfalto, parole pesanti lasciate davanti ai luoghi simbolo dell’amministrazione cittadina. Nelle ultime ore sono comparse alcune scritte vandaliche sulla pavimentazione davanti alla Residenza comunale di via San Francesco e all’ingresso dell’Ufficio Urbanistica, in via Froncini, all'angolo con piazza XX Settembre. Due messaggi tracciati a grandi lettere: " Solo imprenditori locali" e "Ing. del ca.o, ci sono anche gli incompetenti da isolare". Frasi che sembrano richiamare scelte amministrative, incarichi o lavori, anche se al momento il Comune non ha fornito ulteriori indicazioni sulle ragioni del gesto né sul suo possibile bersaglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scritte offensive con la vernice rossa davanti al Comune: individuato l’autore

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