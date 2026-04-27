Degrado e scritte offensive sulla palazzina Ausl di via Rocca ai Fossi Ancisi | Serve l' intervento del Comune

Da anni, i muri della palazzina Ausl di via Rocca ai Fossi mostrano segni di abbandono e deterioramento, con scritte offensive che si sono recentemente aggiunte alle condizioni di degrado. La situazione è stata segnalata dall’Anci, che ha richiesto l’intervento del Comune per intervenire e risolvere i problemi. La palazzina, infatti, si trova in uno stato di abbandono che richiede azioni concrete.

Condizioni di degrado che si protraggono da anni e frasi oltraggiose da qualche tempo scritte sui muri della palazzina Ausl di via Rocca ai Fossi. Questi i temi sollevati dal capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, che, su sollecitazione di alcuni residenti dell'area ha presentato al.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate "Tutte le criticità del quartiere Ronco, serve un intervento del Comune"Nonostante i ripetuti solleciti, i quesiti circostanziati e le osservazioni puntuali riguardanti le gravi criticità del quartiere Ronco,... Degrado lungo il Montone, via D’Anzani tra danni e abbandono: "Serve un intervento urgente"A segnalare la situazione è il consigliere del quartiere Resistenza, Raffaele Acri, che punta il dito contro ritardi negli interventi e condizioni...