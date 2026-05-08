Scritte offensive contro giudici e assistenti sociali a Vasto due pescaresi perquisiti
A Vasto, due persone provenienti da Pescara sono state sottoposte a perquisizioni dopo che sono state trovate scritte offensive rivolte a giudici, assistenti sociali e forze dell’ordine. Le scritte sono state realizzate in relazione a un precedente caso di una famiglia coinvolta nel bosco di Palmoli, come riportato da una fonte locale. Le indagini sono in corso per accertare i responsabili di questi atti.
Sono stati individuati i presunti autori delle scritte offensive contro giudici, polizia e assistenti sociali coinvolti nel caso della famiglia nel bosco di Palmoli, qualche settimana fa, a Vasto, come si legge su ChietiToday. Come riporta l'Agi, si tratta di un uomo e una donna, di Pescara, che.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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