Al termine del terzo round dello Zurich Classic of New Orleans, i fratelli Fitzpatrick si sono piazzati in vetta alla classifica. I giocatori del PGA Tour sono ancora impegnati a disputare gli ultimi 18 colpi, mentre le posizioni di testa restano molto combattute. La competizione si svolge nel consueto appuntamento del fine settimana, con numerosi professionisti che cercano di migliorare il loro punteggio.

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento che contraddistingue il fine settimana. Siamo infatti arrivati ad un solo round dal termine dello Zurich Classic of New Orleans (montepremi 9.5 milioni di dollari), evento nato nel 1938 e divenuto nel 2017 un torneo a coppie. Si gioca infatti in team, con il primo ed il terzo round disputato con la formula del fourball, e le tornate pari con la formula dell’alternate. Dopo la terza tornata c’è stato il cambio della guardia in vetta alla leaderboard grazie ad un clamoroso round da -15 dei fratelli Alex e Matt Fitzpatrick. Gli inglesi hanno demolito il percorso di Avondale piazzando un fragoroso 57 approfittando così a pieno dell’ultima giornata di fourball in cui ognuno gioca la propria buca.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, i fratelli Fitzpatrick irrompono al comando dello Zurich Classic of New Orleans ad un round dal termine

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