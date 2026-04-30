Golf lo svedese Lindberg al comando dopo il primo round del Turkish Open Bene gli italiani

Al Turkish Airlines Open, primo round del torneo del DP World Tour, lo svedese Lindberg si è posizionato in testa con il miglior punteggio. Tra i partecipanti italiani, alcuni hanno ottenuto buoni risultati, mentre altri hanno concluso il primo giro con punteggi meno soddisfacenti. Il torneo prosegue con l'obiettivo di determinare il vincitore alla fine della competizione.

I golfisti del DP World Tour avviano un nuovo fine settimana di competizione inaugurando il Turkish Airlines Open (montepremi 2.750 milioni di dollari), evento nato nel 2013 ed organizzato dal tour europeo. Al termine della prima tornata guida la classifica lo svedese Mikael Lindberg, bravo a chiudere la prima tornata con lo score di -6 (66 colpi) bogey free. Lo scandinavo vanta una lunghezza di margine sui suoi più immediati inseguitori in una classifica chiaramente cortissima. In seconda posizione troviamo infatti a -5 lo scozzese Ewen Ferguson, lo spagnolo Alejandro Del Rey ed il sudafricano Daniel van Tonder. Quinto posto con il punteggio di -4 per l’inglese Sam Bairstow, per gli svedesi Jens Dantorp ed Adam Blomme, ed infine per il francese Martin Couvra.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, lo svedese Lindberg al comando dopo il primo round del Turkish Open. Bene gli italiani Notizie correlate Golf, Jarvis e Lemke appaiati al comando del Magical Kenya Open dopo il primo round, bene LaportaI golfisti del DP World Tour danno il via ad un nuovo fine settimana di competizioni mettendosi alle spalle il primo round del Magical Kenya Open... Golf, lo svedese Aberg guida l’RBC Heritage al termine del primo roundA pochi giorni dalle emozioni del Masters vinto da Rory McIlroy continuano gli eventi del PGA Tour. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: DP World Tour: Turkish Airlines Open con nove azzurri; Golf, DP World Tour: Turkish Airlines Open con nove azzurri; Gregorio De Leo strepitoso in Cina: è tra i migliori 20; Wiesberger torna al successo dopo 5 anni: Migliozzi 13° e De Leo 16° al Volvo China Open. Golf, lo svedese Lindberg al comando dopo il primo round del Turkish Open. Bene gli italianiI golfisti del DP World Tour avviano un nuovo fine settimana di competizione inaugurando il Turkish Airlines Open (montepremi 2.750 milioni di dollari), ... oasport.it Golf, DP World Tour: Turkish Airlines Open con nove azzurriRoma, 29 apr. (askanews) – Unica tappa in Turchia del DP World Tour, si ... msn.com DP World Tour: Turkish Airlines Open con nove azzurri Unica tappa in Turchia del DP World Tour dove si svolge, dal 30 aprile al 3 maggio, il Turkish Airlines Open, giunto alla nona edizione, sul percorso del National Golf Club, a Belek, con in gara gli azzurri: - facebook.com facebook