Officina abusiva a Torre Angela rifiuti pericolosi gettati nei cassonetti di Tor Bella Monaca

A Torre Angela, un'autofficina operava senza autorizzazioni, gestendo i rifiuti speciali in modo non conforme alle normative. Durante i controlli sono stati trovati pneumatici abbandonati tra i cassonetti di Tor Bella Monaca e nelle zone limitrofe della città. La presenza di rifiuti pericolosi e materiali abbandonati ha portato alle verifiche delle autorità locali, che hanno scoperto l’attività abusiva e la gestione irregolare dei rifiuti.

Un'autofficina totalmente abusiva, una gestione dei rifiuti speciali "fai da te" e una scia di pneumatici abbandonati tra i cassonetti di Tor Bella Monaca e il quadrante est della Capitale. È quanto scoperto dagli agenti del nucleo ambiente e decoro della Polizia Locale, al termine di un’indagine.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Caserta, sequestrata officina meccanica abusiva: sequestrati quintali di rifiuti pericolosiNel quadro della quotidiana e capillare attività di controllo economico del territorio posta in essere dalla Guardia di Finanza a contrasto... Leggi anche: Caserta, sequestrata officina meccanica abusiva con quintali di rifiuti speciali pericolosi