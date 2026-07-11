È stata scoperta una banca clandestina gestita da sette broker cinesi in un appartamento nella zona Comasina. La rete riciclava denaro proveniente da attività illecite, trasferendolo in Asia. Gli investigatori hanno accertato che gli indagati fornivano grandi quantità di contanti in nero a imprenditori italiani. La polizia ha sequestrato denaro e documenti, e sono in corso le indagini per chiarire l'entità del riciclaggio.

MILANO Una banca "occulta" sotto il controllo di broker cinesi che da un appartamento in zona Comasina riciclavano proventi illeciti in Asia offrendo a imprenditori italiani una montagna di contante in nero. È quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza in un’indagine durata due anni. Una "sofisticata" truffa finanziaria che ha portato ad emettere misure cautelari nei confronti di 7 indagati accusati, a vario titolo, di frode fiscale e riciclaggio. Quattro di loro sono agli arresti domiciliari, un commercialista è interdetto dall’attività professionale e gli altri due soggetti sono sottoposti uno all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l’altro a quello di dimora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scoperta la banca occulta. Guadagni riciclati in Asia. Sette "broker" indagati

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