una banca occulta scoperta dalla finanza in un appartamento di milano

La Guardia di Finanza di Milano ha scoperto una banca occulta nascosta in un appartamento. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, sotto coordinamento della Procura. L’indagine ha portato al sequestro di documenti e denaro. La scoperta si inserisce in un'operazione contro il riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale. L’indagine è ancora in corso e coinvolge diverse persone. La banca clandestina operava senza autorizzazioni e gestiva fondi in modo illecito.

I militari del comando provinciale della Gdf di Milano, coordinati dalla Procura, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette indagati (quattro a domiciliari, un commercialista destinatario della misura interdittiva del divieto di esercitare attività professionale e gli altri due sottoposti rispettivamente all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e all'obbligo di dimora), ritenuti responsabili, a vario titolo, di frode fiscale e riciclaggio. Contestualmente è in corso un sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di 810mila euro. La rete occulta. L'operazione -... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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