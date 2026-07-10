Frode fiscale e banca abusiva | sette indagati nel Varesotto

Notizia in breve

Sette persone sono indagate nel Varesotto per frode fiscale e gestione di banca abusiva. L'inchiesta riguarda società che operano nel settore delle sale slot, con un’accertata evasione fiscale superiore a 1,7 milioni di euro. Le indagini hanno evidenziato irregolarità nelle operazioni finanziarie delle aziende coinvolte. La procura ha avviato procedure per verificare eventuali responsabilità penali e fiscali legate alle attività sospette.