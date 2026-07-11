A Napoli centrale è stato scoperto un appartamento utilizzato come base per truffe agli anziani. L’immobile era dotato di pannelli fonoassorbenti e di un sistema di videosorveglianza installato senza autorizzazione. Le forze dell’ordine hanno rinvenuto attrezzature e materiali riconducibili alle attività illecite. La scoperta segue un’indagine che ha portato all’identificazione di un gruppo coinvolto in truffe ai danni di persone anziane, con modalità che prevedevano l’uso di apparecchiature di sorveglianza non autorizzate.

Roma, 11 lug. (askanews) - Da questo appartamento di Napoli, attrezzatissimo con pannelli fonoassorbenti e sistema di videosorveglianza abusivo, partivano le telefonate che dovevano inscenare il raggiro della falsa rapina in gioielleria: per questo, una coppia di italiani, 26 e 28 anni, ritenuti punto di riferimento dell'organizzazione dedita a truffe e furti in tutto il Paese, è stata denunciata dopo le indagini della polizia, tra cui il Pool Anti Truffe della Procura di Milano e il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli (C.O.S.C.). Secondo gli inquirenti, gli autori si spacciavano per appartenenti alle Forze... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Scoperta a Napoli centrale delle truffe agli anziani, denunciata coppia di conviventi

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