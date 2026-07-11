Una coppia di conviventi, di 26 e 28 anni, è stata denunciata in relazione a un’indagine su un’organizzazione che avrebbe commesso truffe ai danni di anziani. La coppia avrebbe trasformato una casa in un punto di riferimento per le attività illecite. La polizia ha portato a termine le indagini e ha denunciato i due soggetti in stato di libertà. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità delle truffe o sui reati specifici.

Una coppia di conviventi, una donna di 26 anni e un uomo di 28, è stata denunciata in stato di libertà nell'ambito di un'indagine su una presunta organizzazione specializzata nelle truffe ai danni di persone anziane. I due, residenti a Napoli, sono sospettati di aver avuto un ruolo chiave in decine di raggiri messi a segno soprattutto tra Napoli e Roma. Secondo quanto emerso dalle indagini, proprio da quell'abitazione partivano numerose telefonate destinate alle vittime. L'immobile era stato appositamente allestito con pareti completamente rivestite da pannelli fonoassorbenti e dotato di sistemi tecnologici utilizzati per coordinare le attività del gruppo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Napoli. Casa trasformata nella centrale delle truffe agli anziani: denunciati un 28enne e una 26enne

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