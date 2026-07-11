Un uomo di 62 anni è deceduto dopo un incidente tra uno scooter e un'auto nel Brindisino. La collisione si è verificata quando la Piaggio Beverly su cui viaggiava ha tamponato un'Opel Corsa con a bordo alcuni turisti. Nonostante i soccorsi, il 62enne è morto sul posto. La vittima era originaria di Cisternino. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi.

Un uomo di 62 anni, originario di Cisternino, è morto a seguito del violento impatto tra la moto su cui viaggiava, una Piaggio Beverly, e una Opel Corsa che trasportava alcuni turisti. Lo scontro mortale è avvenuto alle 9 dell’11 luglio sulla strada provinciale 10 che da Montalbano, in territorio di Fasano, arriva sulla litoranea. Sul posto è giunto subito il personale del 118 al quale non è rimasto che constatare la morte del motociclista apparso immediatamente in condizioni gravissime a causa delle lesioni riportate dopo essere stato sbalzato dallo scooter. Il 118 ha preso in carico anche il conducente dell’auto che era in stato di choc. Sul luogo anche la polizia locale di Fasano e i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni che hanno messo in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Scooter contro auto nel Brindisino, muore un 62enne. Inutile qualsiasi tentativo di soccorso

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