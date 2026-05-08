In scooter contro un’auto | muore a 61 anni

Un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Monteroni d’Arbia ha provocato la morte di un uomo di 61 anni. Secondo le prime ricostruzioni, si è verificato uno scontro tra un'auto e uno scooter. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l'uomo a bordo dello scooter è deceduto poco dopo. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

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SIENA – I ncidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri nel senese. Il bilancio di uno scontro tra un’auto e uno scooter a Monteroni d’Arbia è di un morto, un uomo di 61 anni. Il dramma si è consumato poco prima delle 18,30 in via Roma, per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto per i rilievi di rito. La centrale operativa del 118 ha mobilitato un imponente schieramento di mezzi, inviando l’automedica da Siena e le ambulanze della Misericordia e della Pubblica Assistenza di Monteroni. Per accelerare i tempi di intervento era stato allertato anche l’elicottero Pegaso 2 della base regionale, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - In scooter contro un’auto: muore a 61 anni Notizie correlate Leggi anche: Tragico incidente tra auto e scooter a Porlezza: muore a 19 anni Simone Argenti di Tremezzina Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Incidente sul Grande raccordo anulare: scontro auto-moto, morto un 40enne; Incidente a San Siro: ragazzo di 20 anni prova lo scooter dell'amico, si schianta contro un'auto e muore; Perde il controllo dell'auto andando in testacoda e finisce contro un camion; Schianto sulla Piceno Aprutina. Auto finisce contro moto al Marino. In gravi condizioni il centauro. Marino, incidente su via dei Laghi: scooter contro auto all’incrocio di PantanellaUn incidente stradale è avvenuto poco fa su via dei Laghi, nel territorio comunale di Marino, all’altezza dell’incrocio in prossimità della stazione di ... castellinotizie.it Scontro fatale tra scooter e auto, muore un uomoMONTERONI D'ARBIA: L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare ... toscanamedianews.it Trapani: scontro tra auto e scooter, un uomo finisce in ospedale #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook