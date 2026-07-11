Scontro fra big Apple fa causa a OpenAI | Ha sottratto segreti industriali e informazioni riservate

Apple ha intentato una causa contro OpenAI, accusandola di aver sottratto segreti industriali e informazioni riservate. L’azienda sostiene che OpenAI abbia utilizzato dati riservati per sviluppare i propri prodotti hardware destinati ai consumatori. La disputa riguarda un rapporto di collaborazione tra le due compagnie negli ultimi due anni, che ora si è concluso con questa azione legale. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle accuse o sui procedimenti in corso.

Apple fa causa a OpenAI. L’accusa? Furto di segreti commerciali per sviluppare i suoi prodotti hardware destinati ai consumatori. L’azione legale apre uno scontro fra due colossi che hanno lavorato fianco a fianco negli ultimi due anni. “A ogni livello, dai membri dello staff tecnico al chief hardware officer, e in coordinamento con i partner commerciali, OpenAI ha sottratto segreti industriali e informazioni riservate di Apple”, ha denunciato Cupertino nella sua causa citando per nome Tang Tan, il responsabile hardware di OpenAI che prima era vicepresidente del design dei prodotti di Apple. Secondo Cupertino, Tang Tan ha chiesto ai dipendenti di Apple che facevano colloqui con OpenAI di presentarsi con “ componenti ” dei prodotti per le loro sessioni dimostrative. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Apple OpenAI Feud | Apple Sues OpenAI, Two Former Employees For Trade Secrets Theft

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