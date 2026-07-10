Apple ha intentato una causa contro OpenAI e due ex dipendenti, accusandoli di aver sottratto informazioni riservate. OpenAI è nota per aver creato ChatGPT e sta lavorando su dispositivi proprietari per offrire l'accesso al suo chatbot senza intermediari. La causa riguarda presunte azioni di furto di dati riservati da parte degli ex dipendenti coinvolti.

OpenAI è un’azienda digitale conosciuta soprattutto per avere sviluppato uno dei più famosi bot di intelligenza artificiale al mondo, ChatGPT. Da tempo sta provando a sviluppare dispositivi propri, che permetterebbero di mettere a disposizione degli utenti ChatGPT senza dipendere da altri produttori. Apple ha fatto causa alla OpenAI Foundation, la fondazione a capo di OpenAI; alla sua entità commerciale, OpenAI Group PBC, e a io Product, una startup che si occupa di sviluppare dispositivi basati sull’intelligenza artificiale. Ha anche fatto causa a due suoi ex dipendenti, Chang Liu e Tang Tan, che hanno lavorato per decenni ad Apple prima di passare a OpenAI. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Apple ha fatto causa a OpenAI e a due propri ex dipendenti, accusandoli di averle rubato informazioni riservate

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The Dark Side of AI Chatbots: Warning Signs, Risks, and Reality

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