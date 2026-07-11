Tra il 13 e il 19 luglio si svolgeranno otto proteste, molte di carattere locale. Il 15 luglio sarà il giorno più intenso, con diverse mobilitazioni nel settore penale e uno sciopero ferroviario. Le proteste si terranno in vari orari durante tutta la settimana, coinvolgendo diverse categorie e settori. La maggior parte delle azioni si svolgerà in giornata, con alcune che si protrarranno per diverse ore.

La settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 sarà caratterizzata da numerosi scioperi, anche se quasi tutti di portata locale. Il giorno più critico sarà il 15, mercoledì, quando si concentreranno numerose mobilitazioni nel settore penale e uno sciopero ferroviario. Venerdì 17 invece si terranno i soli scioperi dei trasporti, uno locale in Veneto e un altro del trasporto marittimo in Sicilia, che potrebbe creare seri problemi ai turisti che affollano l’isola in questo periodo. Gli scioperi di inizio settimana, tra il 13 e il 14 luglio. La settimana inizierà con alcuni piccoli scioperi locali di singole aziende o settori, che riguarderanno vertenze limitate alle imprese coinvolte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Scioperi tra il 13 e il 19 luglio, 8 proteste in una settimana: tutti gli orari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Oroscopo della prossima settimana, 13-19 luglio 2026: Luna Nuova in Cancro e una mente più limpidaLunedì 13, Sole e Mercurio si incontrano in Cancro, portando chiarezza ai pensieri.

Scioperi 25-31 maggio, 14 stop in una settimana: calendario, orari e possibili disagiTra il 25 e il 31 maggio si svolgeranno 14 scioperi, molti di breve durata e locali, che interesseranno vari settori lavorativi.

Temi più discussi: Scioperi, manifestazioni e proteste in programma a luglio: calendario e date; Call center: scioperi dal 13 al 27 luglio contro gli esuberi dovuti all'IA; Sciopero dell’Alta Velocità ferroviaria di Italo il 9 e 10 luglio. La protesta di 23 ore; SOS Vacanze, luglio brucia tra scioperi e bollini neri: tutte le date.

Azienda Trasporti Milanesi (@atm_informa) / Posts / X x.com

Scioperi luglio: il calendario con le date degli stop di treni, aerei e mezzi pubbliciQuello di luglio sarà un altro mese di fuoco per chi viaggia. Sono infatti attesi diversi scioperi che riguarderanno i mezzi pubblici, il trasporto aereo e quello ferroviario. Nello specifico quella d ... blitzquotidiano.it

Scioperi trasporti a luglio: tutte le date e i nodi da conoscereIl calendario di luglio raccoglie numerose agitazioni nel settore aereo, ferroviario e del trasporto locale. Il 5 luglio è la giornata con più incroci di sciopero, ma altre date chiave coinvolgono Mil ... notizie.it