Scioperi tra il 13 e il 19 luglio 8 proteste in una settimana | tutti gli orari

Da quifinanza.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tra il 13 e il 19 luglio si svolgeranno otto proteste, molte di carattere locale. Il 15 luglio sarà il giorno più intenso, con diverse mobilitazioni nel settore penale e uno sciopero ferroviario. Le proteste si terranno in vari orari durante tutta la settimana, coinvolgendo diverse categorie e settori. La maggior parte delle azioni si svolgerà in giornata, con alcune che si protrarranno per diverse ore.

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La settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 sarà caratterizzata da numerosi scioperi, anche se quasi tutti di portata locale. Il giorno più critico sarà il 15, mercoledì, quando si concentreranno numerose mobilitazioni nel settore penale e uno sciopero ferroviario. Venerdì 17 invece si terranno i soli scioperi dei trasporti, uno locale in Veneto e un altro del trasporto marittimo in Sicilia, che potrebbe creare seri problemi ai turisti che affollano l’isola in questo periodo. Gli scioperi di inizio settimana, tra il 13 e il 14 luglio. La settimana inizierà con alcuni piccoli scioperi locali di singole aziende o settori, che riguarderanno vertenze limitate alle imprese coinvolte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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