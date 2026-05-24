Tra il 25 e il 31 maggio si svolgeranno 14 scioperi, molti di breve durata e locali, che interesseranno vari settori lavorativi. Le agitazioni sono state indette in diverse città e regioni, con orari variabili. Le proteste potranno provocare disagi nei trasporti pubblici, nei servizi e nelle attività commerciali, a seconda delle modalità e delle aree coinvolte. La pianificazione degli scioperi è stata comunicata attraverso i calendari ufficiali delle sigle sindacali.

L’ultima settimana di maggio sarà caratterizzata da una serie di scioperi, la maggior parte dei quali locali, che coinvolgeranno diverse categorie di lavoratori in tutto il Paese. La giornata più critica sarà però sicuramente il 29, venerdì, quando le sigle sindacali di base hanno organizzato uno sciopero generale. Durante tutta la giornata, e in alcuni casi anche poche ore prima della mezzanotte, si fermeranno quindi anche i mezzi pubblici e le scuole, con inevitabili disagi per i cittadini. Saranno escluse dallo sciopero solo alcune categorie molto specifiche, per via della vicinanza con le elezioni locali del fine settimana. 28 maggio, sciopero dei dipendenti regionali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Scioperi 25-31 maggio, 14 stop in una settimana: calendario, orari e possibili disagi

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