L’Italia ha confermato di resistere alle pressioni di Stati Uniti e Russia, nonostante le minacce. La notizia arriva da fonti ufficiali che sottolineano come il paese continui a mantenere la sua posizione senza cedere alle richieste o alle intimidazioni provenienti dai due giganti. Nessuna modifica alle politiche o alle alleanze è stata annunciata, e le autorità italiane continuano a seguire la propria strategia senza fare concessioni. La situazione resta monitorata, ma finora non ci sono stati cambiamenti ufficiali.

Roma, 11 luglio 2026 – L’altra sera, a Londra, alla cena di una comune amica, partecipava anche un’amica della regina Elisabetta. Si parlava dell’inquietante scenario internazionale e la signora mi ha detto: “In questo momento ci sono in giro solo tre persone coraggiose: Zelensky, Meloni e Carney ”, il primo ministro canadese che ha sempre risposto per le rime all’aggressività di Donald Trump. La signorile freddezza con cui la nostra presidente del Consiglio ha trattato ad Ankara il presidente degli Stati Uniti ha tracciato una linea rossa che divide l’ormai scomparsa cordialità personale dai buoni rapporti tra nazioni amiche e alleate da ottant’anni che le due parti hanno tutta l’intenzione di mantenere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Russia.

© Quotidiano.net - Schiacciata tra gli Usa e la Russia, ma l’Italia resiste alle minacce

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gli Alpini, simbolo dell’Italia che resiste alle divisioni. Scrive Massimo PanizziL’Adunata nazionale degli Alpini di Genova ha portato alla luce un elemento di coesione in un Paese spesso diviso e litigioso.

L’Ucraina resiste meglio della Russia alle difficoltà di una guerra lungaGli attacchi russi sui civili continuano, con edifici residenziali e infrastrutture colpiti ripetutamente.

Si parla di: Schiacciata tra gli Usa e la Russia, ma l’Italia resiste alle minacce; Campo largo, emergono le prime tensioni per la frase di Conte sulla Russia.

Schiacciata tra gli Usa e la Russia, ma l’Italia resiste alle minacceRoma, 11 luglio 2026 – L’altra sera, a Londra, alla cena di una comune amica, partecipava anche un’amica della regina Elisabetta. Si parlava dell’inquietante scenario internazionale e la signora mi ha ... quotidiano.net