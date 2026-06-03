Gli attacchi russi sui civili continuano, con edifici residenziali e infrastrutture colpiti ripetutamente. Nonostante le devastazioni, le forze ucraine mantengono il controllo di alcune aree e resistono alle offensive. La situazione si aggrava con il prolungarsi del conflitto, mentre le perdite e i danni aumentano da entrambe le parti. La guerra prosegue senza sosta, con continui scontri e bombardamenti su obiettivi civili.

Gli atroci bombardamenti sui civili scatenati dalla Russia, che continuano a colpire edifici residenziali e persino un parco giochi, dimostrano la malvagità di chi prende di mira consapevolmente uomini, donne e bambini, e anche di chi continua a battersi per negare l’invio di sistemi antimissile a Kyjiv. Ma non cambiano il risultato sul campo. Anche Foreign Affairs scrive ormai che l’Ucraina ha rovesciato la situazione. Per tutto il 2024 e buona parte del 2025, osserva Jack Watling, la Russia è riuscita a reclutare più uomini di quanti ne perdesse al fronte, mentre il contrario accadeva all’Ucraina, e così Putin poteva ritenere che col tempo, sia pure al prezzo di un numero di perdite esorbitante, avrebbe raggiunto i suoi obiettivi, dunque non aveva motivo di trattare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Linkiesta.it - L’Ucraina resiste meglio della Russia alle difficoltà di una guerra lunga

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LUcraina umilia la Russia: una sconfitta che fa male da vedere

Notizie e thread social correlati

Ucraina-Russia, tre giorni di tregua. Trump: “Spero sia l’inizio della fine di una guerra”Alle otto di sera, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato su Truth Social che, dal 9 all’11 maggio, Russia e Ucraina sospenderanno tutte le...

Guerra Russia-Ucraina, Putin apre all’Ue con una condizioneDopo la parata del 9 maggio dedicata al giorno della Vittoria, il presidente russo ha fatto dichiarazioni sorprendenti, mostrando disponibilità verso...

Argomenti più discussi: L’arte ucraina resiste alla guerra; Kubilius insiste: L’Ucraina entri nella futura Unione europea della difesa; Partecipazione. Inaugurato il murale collettivo per l’Ucraina al Corvetto; L'Ucraina acquisterà fino a 20 Gripen, Svezia ne donerà 16.

È diventato un vizio: ogni volta che Putin si trova in difficoltà, alza la posta. Questo perché nonostante il tradimento di Trump nei confronti dell'Ucraina e dell'Europa, Kyiv, con il sostegno europeo, non solo resiste ma sta mettendo in difficoltà Mosca. Oggi su La x.com

L'Ucraina è riuscita a fermare la Russia. E adesso? - Le maree stanno cambiando sul campo di battaglia e l'equilibrio di potere si sta spostando a favore dell'Europa. Putin è a terra ma non è sconfitto, e le sue opzioni si stanno riducendo sempre di più. : r/L reddit