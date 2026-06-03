L’Ucraina resiste meglio della Russia alle difficoltà di una guerra lunga
Gli attacchi russi sui civili continuano, con edifici residenziali e infrastrutture colpiti ripetutamente. Nonostante le devastazioni, le forze ucraine mantengono il controllo di alcune aree e resistono alle offensive. La situazione si aggrava con il prolungarsi del conflitto, mentre le perdite e i danni aumentano da entrambe le parti. La guerra prosegue senza sosta, con continui scontri e bombardamenti su obiettivi civili.
Gli atroci bombardamenti sui civili scatenati dalla Russia, che continuano a colpire edifici residenziali e persino un parco giochi, dimostrano la malvagità di chi prende di mira consapevolmente uomini, donne e bambini, e anche di chi continua a battersi per negare l’invio di sistemi antimissile a Kyjiv. Ma non cambiano il risultato sul campo. Anche Foreign Affairs scrive ormai che l’Ucraina ha rovesciato la situazione. Per tutto il 2024 e buona parte del 2025, osserva Jack Watling, la Russia è riuscita a reclutare più uomini di quanti ne perdesse al fronte, mentre il contrario accadeva all’Ucraina, e così Putin poteva ritenere che col tempo, sia pure al prezzo di un numero di perdite esorbitante, avrebbe raggiunto i suoi obiettivi, dunque non aveva motivo di trattare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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LUcraina umilia la Russia: una sconfitta che fa male da vedere
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