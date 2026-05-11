Gli Alpini simbolo dell’Italia che resiste alle divisioni Scrive Massimo Panizzi
L’Adunata nazionale degli Alpini di Genova ha portato alla luce un elemento di coesione in un Paese spesso diviso e litigioso. Le Penne Nere, simbolo storico di resistenza e identità, restano una presenza significativa, evidenziando come questa realtà continui a rappresentare una delle poche forze che mantengono un senso di unità tra le diverse parti della società. La manifestazione ha attirato numerosi partecipanti e ha suscitato riflessioni sul ruolo di questa associazione nel panorama nazionale.
C’è un dato che l’Adunata nazionale degli Alpini di Genova consegna alla riflessione pubblica: in un Paese frammentato, litigioso, spesso incapace di riconoscersi in qualcosa di comune, le “Penne Nere” continuano a rappresentare una delle ultime, autentiche forze unificanti nazionali. Lo si è visto nelle strade di Genova, invase pacificamente da più di centomila Alpini e da centinaia di migliaia di cittadini. Si è visto nella partecipazione popolare, nell’affetto trasversale, nella compostezza di una manifestazione che ancora una volta ha dimostrato come il legame tra gli Alpini e gli italiani resti profondissimo. E, non da ultimo, lo si è visto nel completo fallimento di quelle campagne ideologiche che, ormai ciclicamente, tentano di trasformare l’Adunata – come altri grandi eventi nazionali – in un processo mediatico preventivo.🔗 Leggi su Formiche.net
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