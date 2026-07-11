Schermi e adolescenti c’è un profondo scontro generazionale | il 54% dei genitori italiani vede un impatto negativo i figli li smentiscono

Il 54% dei genitori italiani considera che l’uso degli smartphone abbia un effetto negativo sui figli adolescenti. Tuttavia, i giovani spesso smentiscono questa opinione, evidenziando una discrepanza tra le percezioni delle famiglie e le esperienze dei ragazzi. Le differenze di opinione tra genitori e figli sono nette e riflettono un divario generazionale nel rapporto con la tecnologia.

Cosa pensano le famiglie dell’uso degli smartphone? Le opinioni divergono parecchio. A livello comunitario, il verdetto di mamme e papà lascia poco spazio ai dubbi. Il 51% degli adulti ritiene che i dispositivi digitali abbiano conseguenze dannose sulla vita dei giovani. Chi riesce a scorgere dei benefici si ferma ad appena il 17%. I diretti interessati ribaltano del tutto la situazione. Il 40% degli adolescenti valuta positivamente l’effetto della tecnologia sulla propria quotidianità. C’è comunque una minoranza consapevole dei pericoli: il 29% dei ragazzi ammette di subire influenze avverse dal web. Numeri alla mano, i giovani risultano 23 punti percentuali più ottimisti rispetto a chi li cresce. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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