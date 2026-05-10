Quando i figli adolescenti diventano autonomi? I pareri e le paure dei genitori secondo i dati del Censis 2026

Secondo i dati del Censis 2026, il momento in cui i figli adolescenti diventano considerati autonomi dai genitori varia molto, ma spesso si verifica quando raggiungono una certa età in cui iniziano a prendere decisioni più indipendenti. Molti genitori percepiscono questa fase come un passaggio delicato, tra preoccupazioni e desiderio di lasciare spazio ai figli. Le paure legate alla sicurezza e all’autonomia si intrecciano con le aspettative di vedere i ragazzi crescere e diventare adulti.

Il mondo fuori è una giungla, ma quanto è sano vivere in una bolla? È l’eterno dilemma che orbita nei pensieri di tutti i genitori e che diventa un fardello quando i figli smettono di essere bambini e iniziano a rivendicare il loro essere persone autonome e indipendenti. Ed è proprio il tema dell’ indipendenza uno dei tanti punti su cui si è concentrato il Rapporto “ Essere genitori oggi. Valori e significati della genitorialità nella società italiana ” realizzato dal Censis: un campione composto da mille italiani e italiane tra i 18 e i 64 anni con figli che, al 79,2%, ha ammesso quanto è difficile essere genitori oggi. “La responsabilità...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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