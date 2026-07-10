Schermi tra le mani assenza nel cuore | l’uso dei dispositivi da parte dei genitori potrebbe segnare l’equilibrio emotivo dei figli

Notizia in breve

I genitori trascorrono in media oltre due ore al giorno usando dispositivi mobili, spesso con i figli nelle vicinanze. Questo comportamento può influenzare il legame emotivo tra genitori e bambini, che spesso si manifesta con poca interazione durante i momenti di relax. La presenza dello schermo sostituisce le conversazioni e il contatto diretto, lasciando i figli con meno attenzioni e coinvolgimento. La tendenza si riscontra in tutte le fasce di età e in diverse aree geografiche.