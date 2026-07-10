Schermi tra le mani assenza nel cuore | l’uso dei dispositivi da parte dei genitori potrebbe segnare l’equilibrio emotivo dei figli
I genitori trascorrono in media oltre due ore al giorno usando dispositivi mobili, spesso con i figli nelle vicinanze. Questo comportamento può influenzare il legame emotivo tra genitori e bambini, che spesso si manifesta con poca interazione durante i momenti di relax. La presenza dello schermo sostituisce le conversazioni e il contatto diretto, lasciando i figli con meno attenzioni e coinvolgimento. La tendenza si riscontra in tutte le fasce di età e in diverse aree geografiche.
C’è un gesto che ormai accompagna ogni momento di pausa della giornata: il pollice che scorre, lo sguardo che si abbassa, il mondo intorno che svanisce. Sui treni, nelle sale d’attesa, persino a tavola, i volti sono sempre più spesso illuminati dal bagliore azzurrino dei display. A provare a rispondere è uno studio recentemente pubblicato su Frontiers in Psychology, che getta una luce inquietante su una delle abitudini più diffuse della nostra epoca. La ricerca suggerisce che l’uso pervasivo dello smartphone da parte delle figure di riferimento nei primi anni di vita possa influenzare negativamente la formazione del legame affettivo primario, con ripercussioni che emergono con chiarezza solo molti anni dopo, durante l’adolescenza. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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