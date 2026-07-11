Scarpinata alle Fornaci le foto dell’undicesima edizione
Il 11 luglio 2026 si è svolta l’undicesima edizione della Scarpinata alle Fornaci, organizzata presso il circolo locale. La manifestazione ha visto una partecipazione numerosa, con una gara competitiva di 10 chilometri e prove ludico-motorie di 4,5 e 10 chilometri. La corsa ha attirato atleti e appassionati, con immagini che mostrano l’afflusso di persone lungo il percorso.
Pistoia, 11 luglio 2026 – Buona partecipazione alla 11ª Scarpinata alle Fornaci - 9° Memorial Enzo Magnani, manifestazione podistica organizzata presso l'omonimo circolo che ha proposto una gara competitiva di 10 chilometri affiancata dalle prove ludico-motorie di 4,5 e 10 chilometri. L'evento ha riportato il popolo dei podisti nel quartiere delle Fornaci, dove il Circolo Arci Le Fornaci rappresenta da anni un autentico punto di riferimento per la vita sociale e ricreativa della periferia pistoiese. Una struttura moderna, dotata di ampi spazi interni ed esterni, capace durante tutto l'anno di offrire un ricco calendario di iniziative rivolte a persone di ogni età. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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