Scarpinata alle Fornaci le foto dell’undicesima edizione

Notizia in breve

Il 11 luglio 2026 si è svolta l’undicesima edizione della Scarpinata alle Fornaci, organizzata presso il circolo locale. La manifestazione ha visto una partecipazione numerosa, con una gara competitiva di 10 chilometri e prove ludico-motorie di 4,5 e 10 chilometri. La corsa ha attirato atleti e appassionati, con immagini che mostrano l’afflusso di persone lungo il percorso.