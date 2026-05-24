Circa 150 persone hanno partecipato alla XIX edizione della Scarpinata nel Verde, una corsa podistica che si svolge tra le colline medicee di Firenze. Il percorso attraversa zone boschive e strade storiche, offrendo agli atleti un itinerario immerso nel paesaggio naturale e nel patrimonio storico della regione. L’evento si è svolto nella mattinata del 24 maggio, coinvolgendo atleti di diverse età e livelli di preparazione.

Firenze, 24 maggio 2026 – Circa 150 partecipanti hanno preso parte alla XIX Scarpinata nel Verde, manifestazione podistica che da anni rappresenta uno degli appuntamenti più suggestivi del calendario fiorentino, grazie ad un percorso immerso nella natura e nella storia delle colline medicee. La corsa, sotto l'egida del Comitato UISP di Firenze con l’organizzazione a cura del Gs pian di San Bartolo, articolata sulla distanza di km 16 e 10 oltre al tracciato ludico motorio di km 6, ha attraversato il parco mediceo della Villa Demidoff, eccezionalmente ancora chiuso al pubblico e quindi ancor più affascinante per i podisti che hanno potuto correre in un contesto di rara bellezza paesaggistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scarpinata nel verde, le foto della diciannovesima edizione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mare di Libri, il programma della diciannovesima edizione: tre giorni, 50 appuntamenti e ospiti internazionaliDal 12 al 14 giugno si svolge a Rimini la diciannovesima edizione di Mare di Libri, il festival dedicato ai giovani lettori.

Saracino di Peneto, sabato 23 maggio Sant’Andrea organizza la diciannovesima edizioneIl prossimo sabato 23 maggio si terrà a Peneto la diciannovesima edizione del Saracino, evento organizzato dalla comunità di Sant’Andrea.

Argomenti più discussi: Scarpinata della Teverina 2026, dieci anni di cammini nel cuore della Tuscia; Dieci anni di passi nel cuore della Tuscia: torna la Scarpinata della Teverina.

Scarpinata nel verde, le foto della diciannovesima edizioneFirenze, 24 maggio 2026 – Circa 150 partecipanti hanno preso parte alla XIX Scarpinata nel Verde, manifestazione podistica che da anni rappresenta uno degli appuntamenti più suggestivi del calendario ... lanazione.it

Scarpinata nel Verde di Figline, le foto della 45esima edizionePrato, 26 maggio 2024 – La 45esima Scarpinata nel Verde di Figline ha segnato un momento di profonda riflessione e memoria collettiva. L'arrivo della gara, situato sotto le travi di un luogo ... lanazione.it