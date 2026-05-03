Lucca Half Marathon foto e classifica dell’undicesima edizione

Sabato 3 maggio si è corsa a Lucca l’undicesima edizione della Suncar Honda Lucca Half Marathon, una gara sui 21,097 km riconosciuta dal calendario nazionale Fidal e valida per il criterium Podistico Toscano. Tra i partecipanti, il vincitore è stato un atleta che ha concluso la prova in un tempo di circa un’ora e 10 minuti, aggiudicandosi la vittoria davanti agli altri concorrenti. La manifestazione ha attirato numerosi appassionati e atleti provenienti da diverse regioni.

Lucca, 3 maggio 2026 – Samuele Oskar Cassi aggiunge un’altra perla al suo già ricco palmarés e porta a casa la vittoria alla Suncar Honda Lucca Half Marathon, la classica sui 21,097 km inserita nel calendario nazionale Fidal e valida per il criterium Podistico Toscano. La mezza lucchese, giunta alla sua 11esima edizione, ha visto il portacolori del GP Parco Alpi Apuane avvicinare il suo personale andando a conquistare la vittoria in 1h09’35” staccando nella parte conclusiva del filante percorso di Lucca – con partenza dalle Mura e arrivo nella centralissima Piazza Napoleone – il compagno di colori Gabriele Benedetti che ha chiuso in 1h10’05”. LA CLASSIFICA Più lontano il terzo arrivato, Tomas Tei della Virtus Lucca in 1h10’54”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucca Half Marathon, foto e classifica dell’undicesima edizione Notizie correlate Lago Maggiore Half Marathon, domenica la 18ª edizioneIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Sport: Roma-Ostia half marathon, domenica 1 marzo si corre la 51ma edizione, modifiche alla viabilita’Domenica primo marzo si svolgerà la 51ma edizione della Roma-Ostia half marathon, la celebre mezza maratona di 21,097 chilometri. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Running. La mezza della Lucca Marathon è già sold out; Lucca Half Marathon, iscrizioni già chiuse; Sport e territorio, l’impegno di Rovai Più Buono che Mai arriva alla Mezza Maratona di Lucca; Superati i 26.000 iscritti alla Wizz Air Rome Half Marathon. Lucca Half Marathon, foto e classifica dell’undicesima edizioneLucca, 3 maggio 2026 – Samuele Oskar Cassi aggiunge un’altra perla al suo già ricco palmarés e porta a casa la vittoria alla Suncar Honda Lucca Half Marathon, la classica sui 21,097 km inserita nel ca ... lanazione.it Lucca Half Marathon, en plein Gp Parco Alpi Apuane: Cassi vince la mezza maratona, Nannizzi la 10 kmRecord di partecipanti con ben 1548 atleti arrivati al traguardo. Nel femminile successo di Lorenza Banchetti (Urban Runners) ... luccaindiretta.it Weekend di mezze La 53° Stramilano con oltre 8.000 finisher a Milano, la Lucca Half Marathon, la Corri a Tor Vergata di Roma. E poi Bari, Olbia, Terrasini, ColleMar-athon — Italia in pista da nord a sud. Risultati completi delle gare del weekend su Prossim - facebook.com facebook