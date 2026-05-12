Cena da 280 euro ma scappano senza pagare | il titolare li incastra dopo l’ultimatum arrivano le scuse
Un gruppo di clienti ha lasciato un ristorante senza pagare una cena dal valore di 280 euro. Il titolare ha cercato di contattarli, dando loro un ultimatum e chiedendo il saldo entro la serata. Dopo aver ricevuto le sue richieste, i clienti si sono poi scusati e hanno restituito la somma dovuta. La vicenda si è conclusa con la restituzione del denaro e senza ulteriori conseguenze legali.
Montecatini, 12 maggio 2026 – Chissà. Magari speravano che nessuno se ne accorgesse, o semplicemente credevano di farla franca, ma quell’ultimatum “se entro stasera non vi sarete fatti vivi.” forse li ha fatti ricredere. La sceneggiatura è quella classica del “rigatino” alla Amici Miei: una cena luculliana, l’atteggiamento di chi non bada a spede e poi la fuga repentina. Ma nell’era dei social e delle telecamere ad alta definizione, lo spazio per i furbetti è diventato strettissimo. https:www.lanazione.itcronacaspiagge-piu-belle-q3otnm0g Antipasti, un chilo di bistecca a testa e vino. Tutto ha inizio la sera di domenica 10 maggio al ristorante Montaccolle, il locale guidato da Franco Piattelli, a Montecatini.🔗 Leggi su Lanazione.it
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