Un gruppo di clienti ha lasciato un ristorante senza pagare una cena dal valore di 280 euro. Il titolare ha cercato di contattarli, dando loro un ultimatum e chiedendo il saldo entro la serata. Dopo aver ricevuto le sue richieste, i clienti si sono poi scusati e hanno restituito la somma dovuta. La vicenda si è conclusa con la restituzione del denaro e senza ulteriori conseguenze legali.

Montecatini, 12 maggio 2026 – Chissà. Magari speravano che nessuno se ne accorgesse, o semplicemente credevano di farla franca, ma quell’ultimatum “se entro stasera non vi sarete fatti vivi.” forse li ha fatti ricredere. La sceneggiatura è quella classica del “rigatino” alla Amici Miei: una cena luculliana, l’atteggiamento di chi non bada a spede e poi la fuga repentina. Ma nell’era dei social e delle telecamere ad alta definizione, lo spazio per i furbetti è diventato strettissimo. https:www.lanazione.itcronacaspiagge-piu-belle-q3otnm0g Antipasti, un chilo di bistecca a testa e vino. Tutto ha inizio la sera di domenica 10 maggio al ristorante Montaccolle, il locale guidato da Franco Piattelli, a Montecatini.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cena da 280 euro, ma scappano senza pagare: il titolare li incastra, dopo l’ultimatum arrivano le scuse

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