scappano senza pagare scuse e conto saldato

Una scena che richiama le commedie italiane degli anni passati si è svolta in un locale, dove alcuni clienti sono usciti senza saldare il conto. Dopo aver lasciato il tavolo, sono stati trovati a giustificare il loro comportamento con alcune scuse, e alla fine hanno pagato quanto dovuto. La vicenda ha attirato l’attenzione di altri clienti presenti, che hanno assistito alla scena senza intervenire.

Pensavano di fare un rigatino come nel film ’Amici miei’ parte seconda, quando il Conte Mascetti, interpretato da Ugo Tognazzi, fugge dal Grand Hotel & La Pace senza pagare. Ma certe cose bisogna sapere fare, altrimenti sono destinate a finire male. Una goliardata, nata forse senza rendersi conto delle conseguenze è finita con una telefonata, quella che squilla quando il peso del rimorso o il timore delle telecamere diventa più indigesto di un chilo di carne. Alle 15.15 di martedì, il silenzio del pomeriggio di Franco Piattelli, titolare del ristorante Montaccolle, è stato interrotto da uno squillo, seguito da una voce di un giovane. "Abbiamo fatto una cavolata", ha detto una giovane voce.🔗 Leggi su Lanazione.it

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