Sara Assicurazioni realizza l’ecosistema della mobilità sicura

Notizia in breve

Sara Assicurazioni ha sviluppato un ecosistema dedicato alla mobilità sicura, in risposta ai cambiamenti della mobilità moderna. La digitalizzazione e le nuove abitudini di vita stanno modificando il modo di spostarsi, portando a innovazioni nel settore. La compagnia ha implementato strumenti e servizi per garantire maggiore sicurezza e sostenibilità nel trasporto quotidiano. La strategia si focalizza sull’integrazione di tecnologie digitali con soluzioni assicurative, per adattarsi alle esigenze di un mercato in evoluzione.