Sara Assicurazioni realizza l’ecosistema della mobilità sicura

Da quotidiano.net 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sara Assicurazioni ha sviluppato un ecosistema dedicato alla mobilità sicura, in risposta ai cambiamenti della mobilità moderna. La digitalizzazione e le nuove abitudini di vita stanno modificando il modo di spostarsi, portando a innovazioni nel settore. La compagnia ha implementato strumenti e servizi per garantire maggiore sicurezza e sostenibilità nel trasporto quotidiano. La strategia si focalizza sull’integrazione di tecnologie digitali con soluzioni assicurative, per adattarsi alle esigenze di un mercato in evoluzione.

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La mobilità contemporanea sta attraversando una trasformazione senza precedenti, guidata dalla digitalizzazione e dalle nuove abitudini di vita dei cittadini. Di conseguenza, le necessità di protezione si stanno evolvendo verso forme di tutela che devono essere dinamiche, immediate e fortemente personalizzate. Sara Assicurazioni, Compagnia Ufficiale dell’Automobile Club d’Italia, risponde a questa complessa sfida strategica ridefinendo il proprio modello di offerta attraverso l’integrazione sinergica di coperture assicurative tradizionali e servizi digitali avanzati a valore aggiunto. Questo percorso strutturato punta con decisione alla... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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