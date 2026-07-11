Sara Assicurazioni realizza l’ecosistema della mobilità sicura
Sara Assicurazioni ha sviluppato un ecosistema dedicato alla mobilità sicura, in risposta ai cambiamenti della mobilità moderna. La digitalizzazione e le nuove abitudini di vita stanno modificando il modo di spostarsi, portando a innovazioni nel settore. La compagnia ha implementato strumenti e servizi per garantire maggiore sicurezza e sostenibilità nel trasporto quotidiano. La strategia si focalizza sull’integrazione di tecnologie digitali con soluzioni assicurative, per adattarsi alle esigenze di un mercato in evoluzione.
La mobilità contemporanea sta attraversando una trasformazione senza precedenti, guidata dalla digitalizzazione e dalle nuove abitudini di vita dei cittadini. Di conseguenza, le necessità di protezione si stanno evolvendo verso forme di tutela che devono essere dinamiche, immediate e fortemente personalizzate. Sara Assicurazioni, Compagnia Ufficiale dell’Automobile Club d’Italia, risponde a questa complessa sfida strategica ridefinendo il proprio modello di offerta attraverso l’integrazione sinergica di coperture assicurative tradizionali e servizi digitali avanzati a valore aggiunto. Questo percorso strutturato punta con decisione alla... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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