In Italia, la popolazione nativa sta diminuendo, con un invecchiamento crescente. I principali trend demografici mostrano un calo della fertilità e un aumento dell’età media. Secondo un esperto di EY, è necessario sviluppare un ecosistema dedicato alla longevità per affrontare questa tendenza.

Milano, 6 lug. (Adnkronos) - "I principali trend socio demografici in Italia mostrano un invecchiamento della popolazione e un calo della fertilità. Questo fa sì che la popolazione nativa è sempre in decrescita. Come può l'economia italiana, e il settore welfare in particolare, rispondere ai problemi e ai bisogni di una popolazione che è sempre più anziana? Essere dotati di un 'ecosistema longevity' vuol dire avere un ecosistema tecnologico, infrastrutturale e assicurativo che possa aiutare a far fronte ai bisogni di questa popolazione che invecchia". Così Cristian Losito, partner, financial services, consulting di EY, alla seconda giornata... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Assicurazioni, Losito (EY): "Necessario ecosistema longevity per popolazione che invecchia"

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