Le assicurazioni stanno assumendo un ruolo più rilevante nei settori legati alla salute, secondo quanto dichiarato da un rappresentante di InSalute Servizi. La loro evoluzione si inserisce in un contesto più ampio, definito come un ecosistema complesso in cui la salute diventa un elemento chiave. La tendenza indica un incremento dell'attenzione verso le coperture assicurative legate al benessere e alla prevenzione, all’interno di un quadro più articolato di servizi e interventi.

Milano, 6 lug. (Adnkronos) - "Il ruolo delle assicurazioni sta evolvendo. Diventano, infatti, sempre più centrali i temi relativi alla salute e, in questo senso, l'assicurazione evolve e diventa attore di un ecosistema complesso che mira non a gestire dei premi e dei sinistri, ma a gestire la salute dei clienti in maniera che, alla fine del viaggio, il valore sia maggiore per tutti, soprattutto per i clienti assicurati, che devono averne un beneficio in termini di qualità della salute e anche minor complessità nella sua gestione". Lo ha detto Massimo Tessitore, Ceo InSalute Servizi, in occasione della seconda giornata di lavori degli 'Insurtech Days 2026', un evento organizzato a Milano da Italian Insurtech Association, dal titolo 'Life, Health & Longevity'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Assicurazioni, Tessitore (InSalute Servizi): "Oggi parte di ecosistema complesso che mira a salute"

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