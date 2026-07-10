José Sebastiani, figlio di Amadeus, ha pubblicato il singolo “Vengo dal Sud”. La canzone è disponibile su diverse piattaforme digitali. Sebastiani ha annunciato che, nonostante il debut musicale, il calcio resta la sua priorità. Non ha fornito dettagli su date o concerti. La pubblicazione arriva dopo un’attività sportiva, senza indicazioni su future produzioni musicali. La sua carriera sportiva continua parallelamente alle attività artistiche.

José Sebastiani torna a far parlare di sé, questa volta per un progetto musicale. Il figlio di Amadeus e Giovanna. José Sebastiani torna a far parlare di sé, questa volta per un progetto musicale. Il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo ha annunciato l’uscita della canzone “Vengo dal Sud”, disponibile dal 17 luglio, un lavoro nato dalla collaborazione con EMF e Prod. $even. Nonostante l’interesse per la scrittura musicale, il giovane ha chiarito che il suo obiettivo principale continua a essere il calcio. Sebastiani coltiva da tempo la passione per la composizione di canzoni. Anche in questo caso ha contribuito come autore del testo, mentre l’interpretazione è affidata ad altri artisti. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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© Novella2000.it - José Sebastiani, il figlio di Amadeus pubblica “Vengo dal Sud”, ma il calcio resta la sua priorità

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