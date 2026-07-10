Sanità in Veneto l’assistenza migliore Sul podio Emilia e Toscana Lombardia sesta

Notizia in breve

Il ministero ha pubblicato la classifica dei livelli essenziali di assistenza in Italia. La regione con la miglior assistenza è il Veneto, seguita da Emilia e Toscana. La Lombardia si colloca al sesto posto. Il rapporto evidenzia un miglioramento complessivo del sistema sanitario, mentre le regioni del Sud continuano a registrare performance inferiori.