Sanità in Veneto l’assistenza migliore Sul podio Emilia e Toscana Lombardia sesta
Il ministero ha pubblicato la classifica dei livelli essenziali di assistenza in Italia. La regione con la miglior assistenza è il Veneto, seguita da Emilia e Toscana. La Lombardia si colloca al sesto posto. Il rapporto evidenzia un miglioramento complessivo del sistema sanitario, mentre le regioni del Sud continuano a registrare performance inferiori.
Sono pronti i dati del ministero con la graduatoria basata sui Livelli essenziali di assistenza. “Miglioramento generale del sistema”, ma il Sud resta indietro. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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