Sanità in Piemonte c' è l' accordo tra Regione e sindacati per assumere nuovi infermieri

Il 30 aprile, la regione Piemonte e le organizzazioni sindacali del settore sanitario hanno firmato un protocollo d'intesa. L’accordo mira ad assumere nuovi infermieri per far fronte alla carenza di personale nel sistema sanitario regionale. La firma avviene in un momento di attenzione crescente sulla necessità di rafforzare il personale sanitario pubblico. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle assunzioni o sui tempi previsti.

La regione Piemonte e le organizzazioni sindacali del settore sanitario hanno firmato oggi, 30 aprile, un protocollo d'intesa per affrontare la carenza di personale nel sistema sanitario regionale. L’accordo prevede la creazione di un tavolo permanente dedicato principalmente al reclutamento.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Sanità, accordo fra Regione e sindacati sull'indennità di pronto soccorso: più risorse ai sanitariUn nuovo accordo fra Regione Umbria e sigle sindacali del comparto sanità (Cisl fp, Fials, Nursind, Nursing up) a sostegno dei sanitari impiegati in... Sanità Umbria, accordo fra Regione e sindacati sull'indennità di pronto soccorso: più risorse ai sanitariUn nuovo accordo fra Regione Umbria e sigle sindacali del comparto sanità (Cisl fp, Fials, Nursind, Nursing up) a sostegno dei sanitari impiegati in... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sanità piemontese, il capolavoro di Riboldi: meno visite, più attese; Sanità territoriale e non autosufficienza: al via il confronto tra Uilp Piemonte e Regione; Oltre tremila gli invisibili della sanità piemontese; Sanità piemontese / Bilancio in rosso per 880 milioni di euro: parla l’assessore regionale Federico Riboldi. Sanità, nasce un tavolo permanente per il reclutamento degli infermieri e il rafforzamento dei serviziL'accordo sottoscritto dalla Regione Piemonte e dalle organizzazioni sindacali di categoria: Risultato importante ... cuneodice.it Maxi concorso in Piemonte: 65 infermieri per il 118, posti a tempo indeterminatoUn’opportunità concreta di lavoro nella sanità piemontese e, allo stesso tempo, un rafforzamento del sistema di emergenza territoriale. Azienda Zero Piemonte ha indetto un concorso pubblico per ... giornalelavoce.it Sanità Calabria, proposta di legge per rafforzare i medici di base nelle aree fragili https://www.calabrianews24.com/news/285419146758/sanita-calabria-proposta-di-legge-per-rafforzare-i-medici-di-base-nelle-aree-fragiliutm_source=facebook&utm_medium - facebook.com facebook #Sanità e #Università. “Da parte mia”, campagna nazionale sulla #donazione del #corpo alla scienza promossa dalla Regione #EmiliaRomagna: dal 3 maggio spot, affissioni e contenuti web e social. La #notizia regioneer.it/Sanita-univers… x.com