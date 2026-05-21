Lavoro e occupazione in sanità confronto in Regione Campania con i sindacati

Ieri a Palazzo Santa Lucia si è tenuto un incontro tra il presidente della Regione Campania e i rappresentanti sindacali del settore sanitario. Alla riunione hanno partecipato anche i dirigenti della Direzione Generale Salute. L’obiettivo dell’incontro è stato discutere di questioni legate al lavoro e all’occupazione nel comparto sanitario regionale. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo ai contenuti specifici delle discussioni o agli esiti dell’incontro.

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