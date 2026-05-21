Lavoro e occupazione in sanità confronto in Regione Campania con i sindacati

Da avellinotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri a Palazzo Santa Lucia si è tenuto un incontro tra il presidente della Regione Campania e i rappresentanti sindacali del settore sanitario. Alla riunione hanno partecipato anche i dirigenti della Direzione Generale Salute. L’obiettivo dell’incontro è stato discutere di questioni legate al lavoro e all’occupazione nel comparto sanitario regionale. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo ai contenuti specifici delle discussioni o agli esiti dell’incontro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico insieme ai dirigenti della Direzione Generale Salute, ha ricevuto nella giornata di ieri a Palazzo Santa Lucia i rappresentanti sindacali regionali del comparto Sanità. Erano presenti al tavolo: Nicola Ricci segretario generale Cgil Napoli e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CISL PUGLIA CONFERENZA STAMPA PATTO SOCIALE, PARTECIPAZIONE, RESPONSABILITA'

Video CISL PUGLIA CONFERENZA STAMPA PATTO SOCIALE, PARTECIPAZIONE, RESPONSABILITA'

Sullo stesso argomento

Lavoro e occupazione in sanità, confronto in Regione con i sindacatiTempo di lettura: 2 minutiIl presidente della Regione Campania, Roberto Fico insieme ai dirigenti della Direzione Generale Salute, ha ricevuto nella...

Regione Campania e sindacati a confronto sulla crisi delle Fonderie PisanoSi è svolto oggi presso la sede della Regione Campania un incontro tra i rappresentanti dell’Amministrazione Regionale e le organizzazioni sindacali,...

regione campania lavoro e occupazione inLavoro e occupazione in sanità, confronto in Regione CampaniaFico: 'Il dialogo con le organizzazioni sindacali sarà parte integrante del nostro metodo di governo' Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa della Regione Campania. Il Presidente della Regione C ... expartibus.it

regione campania lavoro e occupazione inOccupazione femminile, nasce il tavolo permanente della Regione Campania: Serve un impegno concreto contro le discriminazioniInsediato in Consiglio regionale l’organismo previsto dalla legge sulla parità retributiva e il sostegno al lavoro delle donne. Manfredi, Saggese e Raia: In Campania occupazione femminile ancora trop ... lostrillone.tv

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web