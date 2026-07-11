Nel 2024, la sanità campana ha registrato un miglioramento nelle prestazioni complessive, secondo il monitoraggio sui Livelli essenziali di assistenza aggiornato a maggio 2026. Tuttavia, permane un deficit nel settore della prevenzione e nel sistema ospedaliero. I dati evidenziano che, mentre alcune aree mostrano segnali positivi, altre continuano a presentare criticità rilevanti. La situazione resta sotto osservazione, con attenzione rivolta alle strategie di potenziamento delle attività preventive e alla gestione ospedaliera.

La sanità campana migliora le sue prestazioni pur restando ancora debole nella prevenzione e nel sistema ospedaliero. Ecco cosa racconta il monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza, i fatidici Lea, realizzato dal ministero della Salute sui dati del 2024 e aggiornato a maggio 2026. Misurare questi Livelli per ogni regione è utile per capire dove e in che modo il diritto alla salute è garantito in Italia. Ogni sistema sanitario regionale viene valutato su tre macro-aree: la prevenzione, l’assistenza distrettuale e territoriale e l’assistenza ospedaliera. In ognuna di queste le regioni, per non essere «inadempienti», devono raggiungere un punteggio di 60100. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Sanità in Campania, «migliora» l’assistenza. Resta il nodo prevenzione

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