Sangue sulle giostre di Marano di Napoli arrestato 16enne | accoltellò due ragazzi di Mugnano

Notizia in breve

Un 16enne è stato arrestato per aver accoltellato due ragazzi di Mugnano durante un episodio avvenuto alle giostre di Marano di Napoli. L'aggressione, che ha causato ferite da arma da taglio, si è verificata mesi fa nell'area vicino allo stadio. Le indagini hanno portato all’arresto del giovane, che ora si trova in custodia. La polizia ha confermato il fermo e sta proseguendo le verifiche.