Sangue sulle giostre di Marano di Napoli arrestato 16enne | accoltellò due ragazzi di Mugnano
Un 16enne è stato arrestato per aver accoltellato due ragazzi di Mugnano durante un episodio avvenuto alle giostre di Marano di Napoli. L'aggressione, che ha causato ferite da arma da taglio, si è verificata mesi fa nell'area vicino allo stadio. Le indagini hanno portato all’arresto del giovane, che ora si trova in custodia. La polizia ha confermato il fermo e sta proseguendo le verifiche.
A distanza di mesi dalla violenta aggressione che sconvolse la serata nell'area delle giostre di Marano, in zona stadio, arriva la svolta nelle indagini. I carabinieri della Stazione di Marano hanno arrestato un 16enne di Giugliano, ritenuto gravemente indiziato del tentato omicidio plurimo di due coetanei di Mugnano, entrambi raggiunti da numerosi fendenti. L'ordinanza di collocamento in comunità è stata emessa dal giudice su richiesta della Procura della Repubblica per i Minorenni di Napoli al termine di un'intensa attività investigativa. Quella sera, all'esterno dell'area delle giostre, abituale punto di ritrovo di decine di giovani, la lite degenerò improvvisamente in una brutale aggressione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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