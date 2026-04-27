Marano festa e sballo | sei alla guida ubriachi Due ragazzi soccorsi in grave stato di intossicazione
Durante il fine settimana del 25 aprile, le forze di polizia di alcune località della zona hanno svolto numerosi controlli, con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza. Due giovani sono stati soccorsi in condizioni di grave intossicazione, mentre altre operazioni hanno riguardato il monitoraggio di feste e situazioni di sballo tra i partecipanti. Il bilancio delle attività svolte dalle forze dell’ordine è stato reso noto nelle ultime ore.
Un weekend intenso quello del 25 aprile per la Polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano che traccia un resoconto delle attività svolte. L’evento “Bagni Ralf 2026” che ha caratterizzato il weekend riccionese presso la spiaggia libera in area Marano ha visto l’impiego di oltre 30.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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