Marano festa e sballo | sei alla guida ubriachi Due ragazzi soccorsi in grave stato di intossicazione

Durante il fine settimana del 25 aprile, le forze di polizia di alcune località della zona hanno svolto numerosi controlli, con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza. Due giovani sono stati soccorsi in condizioni di grave intossicazione, mentre altre operazioni hanno riguardato il monitoraggio di feste e situazioni di sballo tra i partecipanti. Il bilancio delle attività svolte dalle forze dell’ordine è stato reso noto nelle ultime ore.