Un ragazzo di 16 anni, già detenuto in un carcere minorile, è stato arrestato dai carabinieri di Cantù con l’accusa di tentata rapina e lesioni personali. L’arresto è stato disposto dopo un episodio in un parco della città, dove avrebbe accoltellato un giovane. L’ordinanza di custodia cautelare è stata notificata ieri, e il giovane si trova ora nel carcere minorile di Milano.

Como, 28 maggio 2026 – I carabinieri della compagnia di Cantù hanno notificato ieri una ordinanza di custodia cautelare a un giovane di 16 anni già detenuto per un'altra vicenda nel carcere minorile di Milano. Il giovane è accusato di tentata rapina e lesioni personali, conseguenza dell'accoltellamento di un ragazzo di 19 anni, aggredito lo scorso 24 ottobre mentre si trovava con due amici nel parco pubblico "Don Gnocchi" di Cantù. L’aggressione del branco L'indagine dei carabinieri aveva consentito di ricostruire l'aggressione, condotta dal sedicenne insieme a due coetanei, indagati entrambi a piede libero. I tre con il... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cantù, accoltellò un giovane al parco: ora il 16enne è accusato di tentata rapina e lesioni personali

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