Un uomo ha ucciso il fratello con colpi di mannaia dopo un violento litigio avvenuto in una pescheria sul lungomare Pantano di Riposto. La lite familiare è culminata con l’inseguimento e l’aggressione fatale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. La polizia ha fermato l’autore del gesto, che ora si trova sotto interrogatorio.

Una violenta lite familiare si è trasformata in tragedia nella mattinata di oggi (11 luglio, ndr), sul lungomare Pantano di Riposto, comune della riviera ionica in provincia di Catania. Natale Guarrera, un pescivendolo di 61 anni noto come “Lino”, è stato brutalmente ucciso dal fratello Giovanni, di 63 anni, a colpi di mannaia. Un’aggressione brutale sferrata al culmine di una violenta discussione legata a dissidi pregressi. Il presunto autore del delitto è stato arrestato per omicidio volontario dai carabinieri di Riposto e della compagnia di Giarre. Sull’accaduto la Procura di Catania ha aperto un’inchiesta. Sangue in strada a Catania: insegue il fratello dopo una lite e lo uccide a colpi di mannaia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sangue in famiglia, insegue il fratello dopo una violenta lite nella loro pescheria e lo uccide a colpi di mannaia

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Insegue il fratello e lo uccide a colpi di mannaia, l’omicidio nel Catanese al culmine di una lite: arrestato dai carabinieriUn uomo ha ucciso il fratello con colpi di mannaia durante una lite avvenuta sul lungomare di Riposto, in provincia di Catania.

Insegue il fratello e lo uccide con colpi di mannaiaUn uomo ha ucciso il fratello con colpi di mannaia in un incidente avvenuto a Rispoto, nel Catanese.