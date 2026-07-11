Un pensionato di 83 anni ha provocato un incidente a San Giorgio Lomellina, schiantandosi contro un'Ape car e poi fuggendo senza prestare soccorso. Le forze dell'ordine, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, lo hanno identificato e denunciato per omissione di soccorso e lesioni. L’uomo era alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni del ferito.

Provoca un incidente stradale e scappa senza soccorrere il ferito. Al volante dell’auto pirata un pensionato di 83 anni. I carabinieri della compagnia di Vigevano l’hanno identificato grazie alle immagini delle telecamere della videosorveglianza e l’hanno denunciato con le accuse di omissione di soccorso e di lesioni. Al pensionato è stata anche ritirata la patente. Il ferito, un 80enne che era alla guida di un Ape car, ne avrà per una ventina di giorni. E’ ancora in pronto soccorso in osservazione. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì sulla provinciale 211, nel territorio comunale di Cergnago. Siamo a San Giorgio Lomellina, a pochi chilometri da Mortara. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - San Giorgio Lomellina, alla guida della sua auto si schianta contro un'Ape car e fugge: il «pirata» ha 83 anni

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