Accusa un malore alla guida e si schianta contro le auto in sosta

Questa mattina a Pozzuoli, un uomo alla guida ha avuto un malore mentre si trovava in strada e ha perso il controllo del veicolo, finendo contro alcune auto parcheggiate. L’incidente ha causato danni a diversi veicoli e ha provocato momenti di paura tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e chiarire le cause dello scontro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Attimi di terrore questa mattina a Pozzuoli dove un uomo ha perso il controllo della propria auto schiantandosi contro un altro veicolo in sosta. Tutto è avvenuto nella frazione di Arco Felice dove un automobilista sarebbe stato colpito improvvisamente da un malore.Il veicolo, secondo alcune.🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video INCIDENTE SHOCK NELLA NOTTE: GIOVANE MUORE CARBONIZZATO NELLA SUA AUTO. LO SCHIANTO A SIENA Notizie correlate Guida ubriaco e si schianta contro le auto in sosta, poi aggredisce i poliziotti: scattano denunce e sanzioniANCONA– Alla guida in stato di ebbrezza perde il controllo dell’auto, urta la base in cemento di una rotatoria e si schianta contro alcune vetture... Malore alla guida, si schianta contro un albero e muoreTragedia all'alba di venerdì mattina a Urago Mella: in Via della Chiesa ha perso la vita un uomo di 60 anni. Temi più discussi: Accusa un malore vicino al Museo della Grande Guerra. Intervengono i vigili del fuoco che lo trasportano a braccia sino all'ambulanza; Garibaldi, accusa un malore al bar e crolla a terra sfondando la porta di vetro: grave 42enne; La moglie accusa un malore, il marito perde il controllo della moto e volano a terra: entrambi in ospedale, lei è più grave; Infermiere muore di infarto a 46 anni. Stefano Baiocchi accusa il malore dopo il lavoro, donati gli organi. Pochi minuti dopo la prima interruzione, un altro spettatore avrebbe accusato un malore: il gioco si ferma nuovamente. x.com Prof colta da un malore mentre interroga un alunno, muore in classe - reddit.com reddit POZZUOLI/ Paura ad Arco Felice: accusa malore alla guida e si schianta contro auto in sosta – LA FOTOPOZZUOLI – Attimi di paura questa mattina ad Arco Felice dove un uomo alla guida di una Mercedes si è schiantato contro un’auto in sosta. Alla base dell’incidente ci sarebbe un malore, accusato dal co ... cronacaflegrea.it Accusa un malore vicino al Museo della Grande Guerra. Intervengono i vigili del fuoco che lo trasportano a braccia sino all'ambulanzaSAGRADO. Ha accusato un malore mentre si trovava nei pressi del Museo della Grande Guerra, sul Monte San Michele, a Sagrado, in provincia di Gorizia. Un anziano si è sentito male nella tarda mattinata ... ildolomiti.it