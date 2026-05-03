Si sente male alla guida dalla sua auto e si schianta contro il guardrail sull'A7 | traffico bloccato per 7 km

Un uomo di 70 anni ha accusato un malore mentre era alla guida sulla A7, all'altezza di Ronco Scrivia. Durante l'incidente, l'auto si è schiantata contro il guardrail, bloccando il traffico su un tratto di circa sette chilometri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire l'accaduto.

Un uomo, un 70enne, ha avuto un malore mentre era alla guida della sua auto sull'autostrada A7 all'altezza di Ronco Scrivia, in provincia di Genova: si è schiantato contro il guard rail. Con l'elisoccorso è stato trasferito d'urgenza in ospedale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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