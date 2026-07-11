San Benedetto da Norcia abate e patrono d’Europa | padre del monachesimo occidentale
Il 11 luglio 2026 la Chiesa italiana celebra San Benedetto da Norcia, riconosciuto come abate e patrono d’Europa. È considerato il fondatore del monachesimo occidentale. La ricorrenza si focalizza sulla sua figura come padre del monachesimo e sulla sua importanza storica nel contesto religioso europeo. La giornata viene dedicata a ricordare il suo ruolo e le sue opere all’interno della tradizione cristiana.
Oggi, 11 luglio 2026, la Chiesa in Italia celebra San Benedetto da Norcia, abate e patrono d’Europa, riconosciuto come il padre del monachesimo occidentale. Nato a Norcia attorno al 480, si formò a Roma e scelse presto la vita eremitica presso Subiaco, dove maturò un’esperienza spirituale che lo rese guida di molti discepoli. Trasferitosi poi a Montecassino, diede forma stabile alla vita comunitaria e compose la Regola, testo equilibrato e sapiente che propone una “ scuola del servizio del Signore ” fondata su preghiera, lavoro e obbedienza. Termini-chiave come stabilitas e conversatio esprimono la scelta di una vita radicata, fraterna e operosa, capace di trasformare il quotidiano in lode. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
FESTA DI SAN BENEDETTO DA NORCIA, ABATE, PATRONO D'EUROPA - S. MESSA - 8.30 (11 luglio 2026)
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••-• Occhi di bambino •-•• 11 Luglio •• SAN BENEDETTO DA NORCIA •• Patrono d'Europa Oggi si venera San Benedetto da Norcia, il Santo che unì il lavoro alla preghiera. Nel secolo scorso San Benedetto si celebrava il 21 marzo e segna facebook
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