Il 11 luglio 2026 la Chiesa italiana celebra San Benedetto da Norcia, riconosciuto come abate e patrono d’Europa. È considerato il fondatore del monachesimo occidentale. La ricorrenza si focalizza sulla sua figura come padre del monachesimo e sulla sua importanza storica nel contesto religioso europeo. La giornata viene dedicata a ricordare il suo ruolo e le sue opere all’interno della tradizione cristiana.

Oggi, 11 luglio 2026, la Chiesa in Italia celebra San Benedetto da Norcia, abate e patrono d’Europa, riconosciuto come il padre del monachesimo occidentale. Nato a Norcia attorno al 480, si formò a Roma e scelse presto la vita eremitica presso Subiaco, dove maturò un’esperienza spirituale che lo rese guida di molti discepoli. Trasferitosi poi a Montecassino, diede forma stabile alla vita comunitaria e compose la Regola, testo equilibrato e sapiente che propone una “ scuola del servizio del Signore ” fondata su preghiera, lavoro e obbedienza. Termini-chiave come stabilitas e conversatio esprimono la scelta di una vita radicata, fraterna e operosa, capace di trasformare il quotidiano in lode. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - San Benedetto da Norcia, abate e patrono d’Europa: padre del monachesimo occidentale

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FESTA DI SAN BENEDETTO DA NORCIA, ABATE, PATRONO D'EUROPA - S. MESSA - 8.30 (11 luglio 2026)

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