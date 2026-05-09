Oggi la Chiesa celebra la memoria di San Pacomio, abate riconosciuto come il fondatore del monachesimo cenobitico. La ricorrenza cade il 9 maggio, in concomitanza con la liturgia della vigilia della Sesta Domenica di Pasqua, momento in cui si conferma la priorità della celebrazione domenicale. La sua figura è associata alla diffusione di uno stile di vita monastico organizzato e comunitario.

Nella Messa della vigilia della Sesta Domenica di Pasqua la celebrazione domenicale ha precedenza; tuttavia oggi la Chiesa ricorda San Pacomio, abate, testimone luminoso della vita monastica. Nato nella Tebaide attorno al 292, Pacomio fu arruolato a forza e imprigionato. La carità dei cristiani verso i detenuti lo colpì a tal punto da maturare la conversione. Divenuto catecumeno e poi battezzato, si pose alla scuola dell’eremita Palemone, sperimentando a lungo l’ascesi del deserto. Intuì però che molti avrebbero potuto seguire Cristo nella vita comune. A Tabennesi, villaggio abbandonato dell’Alto Egitto, raccolse discepoli e diede forma a un cenobio regolato da una Regola scritta: preghiera, lavoro, obbedienza, carità fraterna.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - San Pacomio, abate: il fondatore del monachesimo cenobitico (9 maggio)

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