San Pacomio abate | il fondatore del monachesimo cenobitico 9 maggio
Oggi la Chiesa celebra la memoria di San Pacomio, abate riconosciuto come il fondatore del monachesimo cenobitico. La ricorrenza cade il 9 maggio, in concomitanza con la liturgia della vigilia della Sesta Domenica di Pasqua, momento in cui si conferma la priorità della celebrazione domenicale. La sua figura è associata alla diffusione di uno stile di vita monastico organizzato e comunitario.
Nella Messa della vigilia della Sesta Domenica di Pasqua la celebrazione domenicale ha precedenza; tuttavia oggi la Chiesa ricorda San Pacomio, abate, testimone luminoso della vita monastica. Nato nella Tebaide attorno al 292, Pacomio fu arruolato a forza e imprigionato. La carità dei cristiani verso i detenuti lo colpì a tal punto da maturare la conversione. Divenuto catecumeno e poi battezzato, si pose alla scuola dell’eremita Palemone, sperimentando a lungo l’ascesi del deserto. Intuì però che molti avrebbero potuto seguire Cristo nella vita comune. A Tabennesi, villaggio abbandonato dell’Alto Egitto, raccolse discepoli e diede forma a un cenobio regolato da una Regola scritta: preghiera, lavoro, obbedienza, carità fraterna.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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SANT'ATANASIO, VESCOVO DI ALESSANDRIA D'EGITTO E DOTTORE DELLA CHIESA Per 46 anni vescovo di Alessandria d’Egitto, al Concilio di Nicea Sant’Anastasio è l’unica voce dell’ortodossia contro il dilagante arianesimo che nega il dogma trinitario. x.com