Il 11 luglio la Chiesa cattolica celebra San Benedetto da Norcia, fondatore dell'ordine benedettino e patrono d'Europa dal 1964. A Norcia, in occasione della ricorrenza, è stato consegnato un premio a un cardinale, riconoscimento che si aggiunge alle celebrazioni del santo. La giornata include eventi religiosi e cerimonie ufficiali in tutta Europa, dedicate alla memoria di San Benedetto e alla sua influenza storica.

Firenze, 11 luglio 2026 – La Chiesa cattolica celebra oggi 11 luglio la memoria liturgica di San Benedetto da Norcia, fondatore dell'ordine benedettino, ricordato storicamente per il famoso motto ‘ Ora et labora ’, e proclamato patrono d'Europa da Papa Paolo VI nel 1964. La data commemora la traslazione delle sue reliquie, mentre la sua morte terrena (il transito) si ricorda il 21 marzo. Secondo la tradizione morì infatti a Montecassino il 21 marzo 547, circa quaranta giorni dopo la scomparsa di sua sorella Scolastica, con la quale ebbe comune sepoltura. Secondo quanto descritto da San Gregorio Magno, autore dei Dialoghi, San Benedetto spirò in piedi, dopo aver ricevuto la comunione, sostenuto dai suoi discepoli, mentre li incoraggiava e li benediceva con le braccia sollevate in preghiera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 11 luglio: San Benedetto, patrono d'Europa. Norcia premia il Cardinal Pizzaballa

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11 luglio 2026 SAN BENEDETTO PATRONO DEUROPA preghiera del mattino. Lodi mattutine

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