Playoff Nba | Wembanyama è devastante San Antonio travolge i Timberwolves 126-97

Nella notte NBA, il debutto stagionale di Wembanyama ha attirato l’attenzione generale. La squadra di San Antonio ha battuto i Timberwolves con un punteggio di 126-97, dominando l’intera partita. Wembanyama ha messo a referto numeri significativi, contribuendo alla vittoria con prestazioni che hanno lasciato senza parole gli spettatori presenti. La gara si è svolta senza interruzioni e con intensità da entrambe le parti.

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